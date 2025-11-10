Jeannette Jara tilda de “indignante” posible vínculo de Bernardo Fontaine con trolls que la atacaban en redes sociales

El medio Reportea reveló que la Asociación de AFP estaría financiando y apoyando "en secreto" a la fundación Ciudadanos en Acción, liderada por Fontaine.

La candidata Jeannette Jara calificó como “indignante” lo revelado por el medio Reportea, donde se señala que las AFP tienen un vínculo con la fundación de Bernardo Fontaine, que le pagaba a uno de los bots que atacó en redes sociales a ella y a Evelyn Matthei.

“¡Indignante! Como muestra este reportaje, los mismos que decían ‘con tu plata no’ usaban justamente la plata de las y los trabajadores para financiar campañas sucias, promover el odio y atacar a quienes piensan distinto. Mientras decían defender tus ahorros en las AFP, en realidad los usaban para proteger sus privilegios”, expresó Jara.

El citado medio señaló que la Asociación de AFP (AAFP) “ha financiado y apoyado en secreto a Ciudadanos en Acción”, fundación liderada por Fontaine, quien es miembro del comando de José Antonio Kast.

E indica que dicha información fue confirmada por “dos personas que han ocupado cargos directivos en esa agrupación gremial, además de otros integrantes de agencias de comunicación que participaron de reuniones donde se coordinó el despliegue digital de la industria para oponerse a las reformas del sistema previsional. Todos coincidieron en que la actual presidenta del gremio, Paulina Yazigi, está al tanto de estas maniobras, al igual que la gerenta general, Constanza Bollmann“.

En detalle, Ciudadanos en Acción habría gastado cerca de $200 millones en Facebook e Intagram con el fin de “viralizar su contenido” y que “bajo el paraguas de la fundación también aparecen Con Mi Plata No y Reforma La Reforma, dos organizaciones lideradas por Fontaine que se han utilizado para hacer oposición a los intentos de distintos gobiernos, y de la Convención Constitucional, de introducir reformas a los sistemas previsional y tributario, y también a las leyes laborales”.