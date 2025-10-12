Jeannette Jara carga contra José Antonio Kast: “No tiene ninguna posibilidad de ganar, porque en Chile la gente está más informada”

La exministra del Trabajo advirtió, además, que en caso de que el Republicano llegue al poder "hay mucho de discurso autoritario que podría anticipar una deriva autoritaria en su gobierno".

La candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara abordó diversos temas de la contingencia política y aseguró que su principal contendor en el camino a La Moneda, José Antonio Kast, no ganará en las elecciones de noviembre.

La exministra del Trabajo de Gabriel Boric dio una entrevista a La Tercera a raíz de un libro biográfico que se acaba de publicar. En dicha conversación aborda aspectos del texto, como los comicios presidenciales y las tensiones al interior del PC.

Sobre el líder del Partido Republicano, Jara afirmó que “yo, la verdad, no creo que José Antonio Kast vaya a ser presidente de Chile. Parto desde esa premisa, porque si bien la ultraderecha ha aplicado una receta similar en varios países, en general la ciudadanía chilena es bastante informada y la situación social en Chile no tiene que ver con la situación social que se ha vivido en otros países, como por ejemplo en Argentina, con la inflación desbordada; estamos a años luz de eso. Por más que se trate de instalar ideas como que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”.

Pero fue más allá y afirmó que “yo creo que ya hay mucho de discurso autoritario que podría anticipar una deriva autoritaria en su gobierno. Como, por ejemplo, la idea que planteó hace unos días en torno a declarar permanentemente estado de excepción constitucional. La atribución que eso conlleva, como detener gente sin el debido proceso hasta por 15 días o instalar un toque de queda, la verdad, no encuentro nada que pueda justificar algo de esa naturaleza en nuestro país”.

Además Jara alzó la voz para denunciar sobre una eventual pérdida de derechos sociales en un gobierno de Kast o de Johannes Kaiser.

“Como señalé, él mismo ha propuesto el tema de los estados de excepción constitucionales de carácter permanente. Además, en la ultraderecha, que no es solo José Antonio Kast, también Kaiser, ¿cierto?, han planteado temas como retroceder en la despenalización del aborto en tres causales, lo cual claramente fue una conquista del derecho a la autonomía que costó harto que saliera adelante y que hoy está en riesgo. También plantea desarmar la reforma previsional que trae un seguro social que costó 10 años ponerse de acuerdo. Esos son derechos en que, efectivamente, se podría retroceder. Pero lo que yo veo es que José Antonio Kast no tiene ninguna posibilidad de ganar, porque en Chile la gente está más informada y la situación social no es la que otros países experimentaban”, cerró.