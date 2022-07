El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pronosticó que la opción Apruebo triunfará sobre el 60% en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

En entrevista con Universo, el jefe de comunal abordó la contingencia política y el proceso constituyente, de cara a la consulta obligatoria sobre la propuesta de nueva Constitución.

En ese sentido, Jadue afirmó que, hablando por él “y por la posición del PC, nosotros aprobamos sin apellidos, no tenemos ninguna duda que una Constitución nacida en democracia, de mano de las y los ciudadanos con los pueblos originarios de forma paritaria, es un avance cualitativo en términos de la profundización y el mejoramiento de la democracia”.

Al respecto, el ex candidato presidencial sostuvo que las consignas con apellido sobre el plebiscito de salida “solo son humo”: “No existen esos apellidos, no existen terceras vías”.

“Pareciera dejar en claro que los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre no tenían muchas ganas de firmarlo, parece que lo firmaron bajo harta presión, no sólo de la ciudadanía, sino que de los militares y los que estaban asustados porque caía el gobierno; entonces, no queriendo, tuvieron que aceptar un proceso constitucional y hoy día están tratando de hacerlo fracasar”, manifestó.

Lee también: Cuadrado condena dictamen de Contraloría por prescindencia: “Nos parece excesivo y transgresor de nuestras funciones”

Respecto a los resultados, el alcalde manifestó que “las mismas encuestas que hoy día dicen que el Rechazo va ganando, decían que estábamos empatados para el 80/20 (del plebiscito de entrada)”.

“Con todos los avatares de la crisis económica y la pandemia, la metodología de las encuestas, que son paneles en línea, son bastante poco serias y creíbles; lo digo como metodólogo, como sociólogo, no lo estoy diciendo como alcalde. Entonces, tratar de darle valor, sobre todo a estas encuestas que están pagadas desde sectores políticos, que son claramente identificados con el Rechazo, a mí me generan una duda tremenda”, añadió.

En tanto, Jadue señaló que “las mentiras de la derecha, que son los mismos que critican la Convención, como el senador (Felipe) Kast, yo recuerdo que es el mentiroso más grande de Chile, dijo a todo Chile que había visto una foto de un enfrentamiento que nunca existió para justificar un asesinato de un comunero mapuche por la espalda”, entonces, “si Chile quiere optar por la mentira, ese ya es un problema de la democracia”.

Sin embargo, fue enfático en afirmar que ha estado “en el territorio y el Apruebo va a ganar, y va a ganar con más del 60%, se van a sorprender”.