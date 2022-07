El alcalde de Huechuraba y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carlos Cuadrado, tildó como excesivo y transgresor de sus facultades el dictamen que emitió la Contraloría General de la República (CGR) sobre la prescindencia de los municipios de cara al plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

El ente regulador ordenó una serie de sumarios contra las administraciones locales de Cerrillos, Maipú, Quinta Normal y Cerro Navia por actuar “fuera de sus competencias” en actividades para difundir información relacionada al proceso constituyente.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Cuadrado condenó la situación y manifestó que “es un tema que se está estudiando por parte de la Contraloría que los municipios deben responder y, por lo tanto, ahí determinaremos si la denuncia es real o no como muchas veces sucede”.

De esta forma, el jefe comunal fue enfático en señalar que “emitir un dictamen en base a una denuncia que no está corroborada aún por el órgano contralor nos parece un exceso, un exceso en términos de limitar la posibilidad de los ciudadanos de informarse correctamente y de las funciones que les corresponden a los municipios”.

“Nuestra ley orgánica constitucional en su artículo cuarto establece que las funciones de los municipios, entre muchas otras, considera la educación y la cultura, y en su inciso i) establece el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local”, agregó.

“Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es educar a los ciudadanos en función de un interés manifiesto de los vecinos por informarse”, sentenció.

Cuadrado también manifestó que “si el presidente de la República respalda nuestra posición, es porque quizás existe un criterio distinto mayoritario y que la Contraloría pasa llevar”. Esto luego que el mandatario sostuvo que “la prescindencia que exige la Contraloría dice que no podemos utilizar recursos públicos para favorecer una u otra opción, pero que cada uno tiene derecho a expresar su posición política”.

“El deber de informar lo vamos a cumplir respetando los dictámenes de Contraloría”, añadió.

Entonces, finalizó Cuadrado, “yo pediría más racionalidad, que no se sume a esta visualización de que todo está politizado, que todo se va a hacer mal, que hay intención de los alcaldes de politizar y llevar el plebiscito para uno u otro lado, por en definitiva, la Contraloría sabe muy claramente que si nosotros hacemos un cabildo donde están los abogados explicando, donde están los ciudadanos que no sabemos quienes son, porque vienen de un lado y vienen del otro, y perciben que existe una utilización, bueno, que se haga la denuncia y si somos culpables y si se comprueba lo que se señala asumiremos las consecuencias, pero no por una denuncia que aún no está fallada. Nos parece excesivo y que transgrede las funciones nuestras el dictamen emitido recientemente por la Contraloría”.