El alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, manifestó que no “sometería” al presidente Sebastián Piñera a una acusación constitucional por el caso de compraventa del proyecto minero Dominga revelado en los Pandora Papers, sino que exigiría su renuncia.

En entrevista con Una conversación Sin Maquillaje -que se transmite a través de su cuenta de YouTube-, la autoridad comunal expresó: “me he sorprendido, por ejemplo, que ninguna de las confederaciones de producción y del comercio, ninguna confederación industrial, haya salido a condenar un comportamiento empresarial absolutamente condenable”.

“Pero además esto demuestra algo súper importante: esa derecha no tiene ningún interés en Chile, esa derecha esconde sus platas para no tributar en Chile, esa derecha -que a veces incluso lleva candidatos presidenciales- efectivamente no le interesa nuestro país, le interesan sus bolsillos y son capaces de depredar nuestro medio ambiente, de destruir a nuestras familias, son capaces efectivamente de hacer malos gobiernos con tal de que se acreciente la riqueza que tienen, porque para ello viven, no viven para otra cosa”, agregó.

Jadue también acusó que “este señor (Piñera) llevó a su hijo a una gira por China, a una gira presidencial, para sentarse en una mesa a hacer negocios”.

Entonces, expresó, “yo creo que los que se vienen desayunando ahora son porque algunos sencillamente no lo quisieron ver antes. Además, son los mismos sectores que se quejan de la delincuencia, pero cuando uno vota por delincuentes después no se puede quejar cuando lo asaltan”.

“Ha sometido a Chile a constituirse en un país de vergüenza nacional”

El alcalde también aprovechó el espacio para comentar la eventual acusación constitucional contra el mandatario que sería presentada por todas las bancadas de oposición durante la próxima semana.

“Yo no sé si lo sometería a una acusación constitucional, yo exigiría la renuncia del presidente Piñera”, afirmó.

“Si aquí no tiene que estar sometido a una decisión de otros, para ver si tenemos y contamos los voto del Senado -que te apuesto que no los vamos a tener- o en la Cámara de Diputados -que no los vamos a tener-. Aquí hay que exigir la renuncia porque no tiene la estatura moral para seguir gobernando. Ha sometido a Chile a constituirse en un país de vergüenza nacional”, sentenció.