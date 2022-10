La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de octubre, reflejó una caída de seis puntos en la aprobación del presidente Gabriel Boric, la que llegó a un 27%, bajando por primera vez la barrera del 30%.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, señaló los posibles motivo de esta baja. “Chile está viviendo hoy día en un momento bastante complicado en materia económica, porque no estamos aislados en el mundo y el mundo está con problemas económicos, también estamos viviendo un problema en materia de seguridad, que por supuesto no nace el 11 de marzo, (…) pero que ha tenido sobre todo en materia de conmoción pública, por la visibilidad, de la gravedad de hechos de violencia y de crimen organizado, es algo a lo que no estábamos acostumbrados como país”, dijo.

En conversación con Canal 13, el secretario de Estado recalcó que “hay una conjunción de inseguridades de las personas, tanto económicas como de seguridad ciudadanas, y cierto malestar en general por aspectos relacionados a la conducción política, que hay que corregir”.

En cuanto a cómo avanzar en este escenario, afirmó que “aquí se necesita una colaboración de todas y todos porque hay aspectos que a partir de la desinformación se genera un clima distinto. Si queremos tener mayores prestaciones sociales, que muchas veces la gente demanda, necesitamos tener más recursos”.

Finalmente, respecto a su propia evaluación, afirmó que “no está preocupado” de las encuestas. “A mí lo que me interesa es poder contribuir a que al Gobierno le vaya bien y que ahora, desde el Ministerio de Desarrollo Social, yo también creo que hay una oportunidad de mejorar, por ejemplo, la interacción que tienen las personas con los beneficios sociales”.