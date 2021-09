Las últimas jornadas han estado marcadas por las declaraciones cruzadas entre los candidatos presidenciales Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

La mañana de este domingo se sumó el parlamentario y coordinador político de la campaña de Boric, Giorgio Jackson (RD), quien en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13 se refirió a las diferencias entre el abanderado del Frente Amplio y el representante del oficialismo.

Al ser consultado por la influencia que tendrá que el Partido Comunista(PC) en el programa de gobierno del diputado, Jackson aseguró que “va a aportar mucho, los equipos programáticos se han ido juntando y han logrado encontrar esos puntos comunes donde nos queremos centrar”.

En ese contexto, Jackson manifestó en primer lugar que “nadie tiene duda de que Boric tenga la voluntad de cambios importantes”.

Luego apuntó hacia la carta presidencial de Chile Podemos Más, asegurando que “uno ve la candidatura de Sichel tratando de decir ‘queremos cambios’ después de cuatro años de una administración que no ofreció ni gobernabilidad, ni cambios, ni paz“.

Por último, el parlamentario aseguró que “no va a haber voluntarismo de nuestra parte de decir lo que ‘lo que diga Gabriel todos tienen que seguirlo’, porque eso no pasa en ningún lado, y lo vemos en la derecha, donde Sebastán Sichel dice ‘todos tenemos que ir para allá o si no hay castigo’, y no le hacen caso“, concluyó.