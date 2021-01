La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, acusó este martes que ha sentido “malos tratos” por parte del gobierno hacia los profesionales de la salud que representa y que no descartan iniciar una movilización.

En conversación con ADN Chile, la médico fue consultada por las negociaciones que actualmente el gremio sostiene con el Minsal con respecto a las remuneraciones y asignaciones para los trabajadores de la salud.

“Espero prontamente tener la posibilidad de reunirme con el Presidente de la República para destrabar los malos tratos que hemos sentido de parte del gobierno“, dijo.

“Para el personal particularmente médico que ha estado excluido de algunos beneficios donde hemos estado muy cansados y donde hemos tenido amenazas del gobierno de reducción de las remuneraciones que claramente nosotros no vamos a tolerar”, detalló.

La doctora Siches añadió que desde el Colegio Médico “no estamos interesados en iniciar un proceso de movilización, pero parece que con este gobierno esas son las únicas alternativas que quedan para lograr los objetivos y esperamos que esto se pueda resolver antes de llegar a esos extremos”.

Finalmente, consultada sobre si no se descarta lo anterior, afirmó que “lamentablemente no porque no nos ha ido muy bien con las conversaciones, esperamos pronto tener mejores resultados“.