El senador Iván Moreira acusó a Marta Herrera de “mentir descaradamente” luego de que la otrora carta del Gobierno para liderar la Fiscalía Nacional asegurara en CNN Chile que el ex senador Hernán Larraín (UDI) se reunió con ella y Jorge Abbott en 2017 para solicitar la suspensión del proceso contra Moreira por el caso Penta.

“Teníamos razón, y la Asociación de Fiscales también. Marta Herrera, que fue rechazada, ha demostrado que es una mala perdedora y que miente descaradamente“, manifestó el senador Moreira a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, indicó que Herrera “era la operadora política de la izquierda y el Partido Comunista (PC) que necesitaba el Gobierno en el Ministerio Público para salvar de la formalización a Daniel Jadue”.

Teniamos razón y la asoc de fiscales tb .Sra Herrera que fue rechazada,ha demostrado que es una mala perdedora y que miente descaradamente. Fiscal Herrera era la operadora política del Izq. y PC que necesitaba el Gob.en Ministerio Público para salvar de la formalizacion a Jadue. pic.twitter.com/JUEXWdmyZm — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) December 21, 2022

Posteriormente, le envió un mensaje a la abogada: “No siga mintiendo. Jamás se le pidió a ella y Abbott nada, sólo se le pidió agilizar el proceso y un juicio justo que negaron”.

Emplazó a la fallida Fiscal Herrera apoyada por la izquierda y en especial PC.

( para no formalizar nunca a Jadue) No siga mintiendo.

Jamás se le pidió a ella y Abbott nada,sólo se le pidió agilizar proceso y un juicio justo q negaron y me dieron SC por no haber cometido Delito. — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) December 21, 2022

Los dichos de Marta Herrera en CNN Chile

Herrera afirmó que “el senador Larraín fue a plantear la situación del senador Moreira, que estaba involucrado en el caso Penta y él quería ver la posibilidad de que se le suspendiera condicionalmente, quería plantear la posibilidad de que la Fiscalía evaluara una suspensión condicional”.

Asimismo, añadió que “en ese momento ya habíamos pedido el desafuero del senador y, por lo tanto, mi respuesta en particular fue rotunda en términos de que no era posible una suspensión condicional cuando nosotros habíamos instado al desafuero. Mi respuesta, en todo caso, no fue la definitiva porque la decisión la tomó el fiscal regional metropolitano oriente de la época”.

#CNNPrime | "El senador Larraín fue a plantear la situación del senador Moreira, que estaba involucrado en el Caso Penta, y quería ver la posibilidad de que se suspendiera condicionalmente", asegura Herrera sobre cita con Abbott@tv_monica

📡En vivo https://t.co/HxP5EJ9G86 pic.twitter.com/hV6oVuX8ei — CNN Chile (@CNNChile) December 21, 2022

