En conversación con CNN Chile, la ex candidata a fiscal nacional sostuvo que "Larraín quería ver la posibilidad de que se le suspendiera condicionalmente”. Además, cree que esto pudo haber determinado el voto actual del senador de la UDI. "Acá he tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones", expresó.