ISP emite alerta de retiro del mercado del medicamento metformina: Es usado para controlar niveles de azúcar en sangre

Por Valentina Sánchez Cárdenas

08.01.2026 / 14:35

Según detalló la institución, el defecto tiene que ver con la "detección de elemento extraño en un alveólo de un blíster del producto".

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta de retiro del mercado de un lote de metformina.

De acuerdo a la Sociedad Chilena de Obesidad, la metformina es un medicamento oral aprobado por la FDA y utilizado para controlar los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2.

Se trata del producto metformina clorhidrato comprimidos de liberación prolongada 1000 mg, cuya presentación es un estuche x 500 comprimidos.

El defecto tiene que ver con la “detección de elemento extraño en un alveólo de un blíster del producto”.

El principio activo del medicamento es metformina, el número de Registro Sanitario es F-26874 y la serie es E2536.

Además, tiene como fecha de vencimiento 04/28 y el titular del Registro Sanitario es MDC Health SpA, mientras que el laboratorio fabricante es Artura Pharmaceuticals Private Limited/India.

Su clasificación terapéutica es hipoglicemiantes orales biguanidas.

