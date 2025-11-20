ISP emite alerta por venta ilegal de parches para perder peso: “Es un producto falsificado”

Desde el organismo detallaron que este producto "representa un evidente riesgo para la salud de la población".

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por la venta del producto “Patches GLP-1”, el que no cuenta con autorización para ser comercializado en Chile.

El ente detalló que el producto, del cual hay varias marcas, no posee “autorización sanitaria que respalde su seguridad, calidad y eficacia, por lo que su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización en Chile es ilegal“.

“Debido a que los productos no cuentan con autorización sanitaria, origen de fabricación desconocido, la composición indicada en el rótulo representa un evidente riesgo para la salud de la población“, agregaron en el aviso emitido este jueves.

Detallaron que se le atribuyen propiedades terapéuticas no comprobadas para el control del apetito, pérdida de peso y control de niveles de glucosa, entre otros. “PATCHES GLP-1 es un producto farmacéutico falsificado, que infringe las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano”.

Finalmente, desde el organismo instaron a la población a abstenerse de adquirir los “PATCHES GLP-1” y recomiendan a la comunidad tomar una serie de medidas, con el pbjetivo de minimizar los riesgos asociados al uso de este elemento: