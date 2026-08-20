ISP emite alerta farmacéutica por presencia de vidrio en medicamento inyectable para el dolor: ¿Cuál es el lote afectado?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica debido a la presencia de vidrio en un medicamento inyectable para el dolor, ordenando su retiro.

Desde el organismo detallaron en su alerta que se detectó la presencia de un “trozo de vidrio al interior de una ampolla sellada“, detallando que ello “podría generar consecuencias negativas para la salud de los pacientes”.

Entre las efectos mencionaron “flebitis, oclusiones en la circulación sanguínea, embolia, necrosis tisular, sepsis o daños en órganos como los pulmones, riñones, el hígado y el bazo, producto de respuestas inflamatorias”.

Afirmaron que la medida de retiro “afecta solo al lote mencionado en dicha alerta“, entregando además recomendaciones de cómo actuar, tanto para profesionales de la salud, establecimientos, distribuidores y farmacias, como para los usuarios del producto farmacéutico afectado.

Detalles del medicamento bajo alerta que será retirado

Denominación del producto: KETOROLACO TROMETAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE 30 mg/1 mL

Principios activos: ketorolaco trometamina

Presentación: Caja por 100 ampollas

Clasificación terapéutica: Antiinflamatorios no esteroidales. Antirreumáticos

Series/Lotes: KET225017

Fecha de vencimiento: 04/2027

Titular del Registro Sanitario: Flexing Chile S.P.A

Desde el ISP explicaron que el producto KETOROLACO TROMETAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE 30 mg/1 mL contiene como principio activo ketorolaco trometamina y está indicado en el tratamiento a corto plazo del dolor post-operatorio agudo, de tipo moderado o severo, siendo su vía de administración intravenosa o intramuscular.