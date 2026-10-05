Exministro Elizalde critica a Squella tras negar solicitudes de renuncia en el Gobierno de Boric: “Tiene memoria selectiva”

El exministro del Interior Álvaro Elizalde criticó las declaraciones del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien aseguró no recordar solicitudes de renuncia a autoridades tras la muerte de un funcionario de Carabineros.

Las declaraciones de Squella surgieron a raíz del homicidio del sargento 2° de Carabineros, Jaime Urrea, en Quillota, luego de que acudiera a un hogar por un caso de violencia intrafamiliar. Su muerte provocó críticas desde la oposición contra el Gobierno por la gestión de seguridad.

Así, el timonel del Partido Republicano llamó a “no politizar” la muerte de funcionarios de la institución en Radio ADN: “No hay que politizar la muerte de un funcionario policial. No recuerdo que antes alguien pidiera la cabeza de una autoridad por la muerte de un carabinero”, sostuvo el senador.

Elizalde respondió de inmediato a las declaraciones de Squella, sumándose a las voces de la oposición que recordaron que la colectividad solicitó en diferentes ocasiones la renuncia de autoridades del Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

“Parece que el presidente del Partido Republicano tiene memoria selectiva. Se olvida de lo que el presidente Kast y el ministro Arrau decían hasta antes de llegar a La Moneda”, criticó en La Tercera.

Si bien Elizalde concordó en que “nunca hay que politizar la dolorosa muerte de un carabinero, nunca”, enfatizó que quienes hicieron lo anterior “sin ningún pudor durante mucho tiempo, son precisamente los que ahora gobiernan Chile. Y lo hicieron por el peor de todos los objetivos: ganar votos”.

Cabe recordar que incluso el presidente José Antonio Kast pidió destituir a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y al exsubsecretario de la Prevención del Delito Eduardo Vergara, tras el triple asesinato de carabineros en Cañete en 2024.

Misma solicitud que provino del actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, que en ese entonces sostuvo que “todo el equipo de seguridad de Gabriel Boric debe renunciar”.

Squella responde a críticas y defiende peticiones de renuncia en el gobierno anterior: “Se pedía la destitución por incompetencia”

Squella replicó a las críticas a sus declaraciones a través de redes sociales y defendió que las solicitudes de renuncia se debían a “la incompetencia de la ministra y su equipo”, junto con asegurar que las autoridades de la administración anterior “fomentaban el odio contra los policías”.

“Se pedía la destitución por la incompetencia de la ministra y su equipo. Se pedía la destitución porque las autoridades de ese entonces, poco antes de asumir sus cargos, fomentaban el odio contra nuestras policías, los perseguían judicialmente por hacer su trabajo… y lo siguen haciendo”, argumentó.

“Hoy los carabineros saben que cuentan con el máximo respaldo del gobierno y lo valoran profundamente”, agregó.