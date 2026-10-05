Los videojuegos “ARC Raiders” y “The Finals” tendrán adaptación al cine y la televisión

Nuevos videojuegos se incluyen en la lista de adaptaciones a la pantalla chica y grande. Se trata de los exitosos ARC Riders y The Finals, que mutan hacia el formato audiovisual luego de que la productora Cherin Entertainment se adjudicara los derechos de producción.

Ya no es novedad que la industria de Hollywood adapte estos formatos con éxitos como es el caso de The Last of Us, Fallout o Sonic. Por eso, la apuesta de Cherin Entertainment al adjudicar los derechos de Embark y Nexon (desarrolladora y publicadora de ARC Riders y The Finals) viene a consolidar una práctica extendida en la industria.

Ambos títulos han sido fenómenos globales. ARC Raiders, ganador del mejor juego multijugador de 2025, es un premiado juego online ambientado en una tierra futurista asolada por máquinas, mientras que The Finals suma más de 30 millones de jugadores con su innovador formato de shooter virtual en escenarios destructibles.

Los desarrolladores del proyecto confirmaron que trabajarán con la productora responsable del éxito en taquilla Backrooms, para asegurar la esencia, creatividad y atmósfera de las franquicias originales, al igual que se hizo con el concepto de dicha película.

Si bien el proyecto ya fue confirmado, aún no han revelado fechas tentativas de estreno, nombres del reparto o guionistas, generando expectativa en la comunidad de ambos videojuegos.