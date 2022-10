El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta sanitaria luego que se detectara que 46 lotes de preservativos de la marca Suzhou Colourway New Material Co., LTD. resultaron defectuosos.

La entidad instruyó el cese de la distribución de estos productos y pidió a la población no utilizarlos, ya que no cuenta con los parámetros en la cantidad de lubricante, dimensiones y espesor determinado por la normativa.

Hasta el momento solo se determinó que cinco lotes (2107012 – 2107022 – 2107102 – 2107122 – 2107132) presentan defectos, sin embargo, la empresa efectuó un retiro voluntario de los 41 restantes, consignó Biobiochile.cl.

Desde el ISP también indicaron que algunos de estos lotes importantes y distribuidos por Cegamed Chile S.A. fueron adquiridos por intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), añadió el medio citado.

Algunos de estos productos han sido repartidos en distintas comunas, como en Hijuelas, por lo que la autoridad llamó a no utilizarlos y a devolverlos a los establecimientos donde fueron adquiridos.