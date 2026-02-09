Intento de encerrona en Quilicura queda grabado: Conductor atropella a asaltante y logra escapar

La cámara del vehículo registró el hecho ocurrido el sábado en una conexión entre Ruta 5 y Vespucio Norte. Se desconoce el estado del delincuente atropellado y si el arma era real o de fantasía.

Un video grabado por la cámara de un vehículo registró un intento de encerrona ocurrido el sábado en Quilicura, en una conexión vial entre la Ruta 5 y la autopista Vespucio Norte. En las imágenes se aprecia que el conductor atropella a uno de los asaltantes para evitar el robo y logra huir del lugar.

Hasta ahora, no se informó el estado del delincuente atropellado.

Cómo ocurrió el intento de encerrona

Según el registro, el automóvil que grabó la escena salió de la Ruta 5 para incorporarse a Vespucio Norte con dirección al oriente. En plena conexión, el vehículo que iba por delante frenó y de él bajaron dos sujetos para concretar el asalto.

En el audio del video, una ocupante del auto mencionó segundos antes: “Dicen que esta pasada es como peligrosa”.

De acuerdo con la grabación, uno de los delincuentes aparentemente portaba un arma de fuego, aunque no se informó si era real o de fantasía. Pese a la intimidación, el conductor no se detuvo y dirigió su vehículo hacia los ladrones.

En ese contexto, atropelló al sujeto que no estaba armado. El hombre salió eyectado hacia el exterior de la ruta, que en ese sector va en altura, y el auto continuó su marcha.

El registro muestra que participaron al menos dos sujetos en el intento de encerrona.

Por ahora, el único antecedente difundido corresponde al video del hecho y la descripción de la secuencia.

Mira el video de la encerrona