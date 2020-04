VIDEO RELACIONADO – Director del SNS del Maule por muerte de joven de 21 años por COVID-19 (02:11)

En entrevista con La Tercera, Felipe Guevara, intendente de la Región Metropolitana, habló de su rol durante la crisis por el coronavirus y pronosticó un año difícil para los chilenos.

El ex alcalde de Lo Barnechea dice que no ha sido fácil lidiar con autoridades del gobierno y los jefes comunales de las comunas durante la pandemia: “Los alcaldes me piden cerrar algunas ferias libres; pero el seremi de Agricultura me dice ‘no, yo necesito que mis agricultores vendan sus productos’; y el seremi de Economía me agrega ‘cómo me va a dejar a todas estas pymes (feriantes) sin pega de un día para otro’”.

El intendente está satisfecho con el comportamiento de la mayoría de los ciudadanos: “Quedé gratamente impresionado en cómo la gente respondió al llamado a usar mascarillas en el transporte público, en el Metro, en las micros, todos con sus mascarillas. Fuimos al terminal de buses en Alameda, controlamos cinco buses aleatoriamente y ninguna persona se bajó sin su mascarilla”.

No obstante, sí critica a quienes no han respetado las restricciones: “Pero también me ha sorprendido la irresponsabilidad de mucha gente que cree que el toque de queda es un juego. He visto fiestas y verdaderas discotecas en la comuna de Independencia, en pleno toque de queda; he visto personas haciendo fogatas en pasajes de Peñalolén y Puente Alto a altas horas de la noche”.

Sobre los cuestionamientos de alcaldes de Chile Vamos hacia el Gobierno, Guevara afirmó: “Fui alcalde muchos años y los entiendo perfectamente bien. Ellos reciben una presión muy fuerte de dirigentes comunales que yo no siento aquí en la Intendencia”.

“Habrá problemas económicos y seguramente hambre”

Felipe Guevara prevé que la Región Metropolitana funcionará distinto luego de vencer al coronavirus: “No volverá a ser la misma de antes. Suscribo lo que dice el ministro Jaime Mañalich; después de que pase todo esto, que no sabemos si van a ser tres o cuatro meses más, vamos a volver a una normalidad muy distinta a la anterior que debiera ser mejor de que la teníamos”.

Luego, añadió: “La relación y respeto entre las personas va a ser distinta; las clases serán distintas, los trabajos distintos. Muchas personas me dicen: ‘nos dimos cuenta que no tiene sentido tener una oficina con esta cantidad de metros cuadrados, podríamos tener la mitad de espacio y con gente en teletrabajo’”.

“La Región Metropolitana no volverá a ser la misma que antes, porque también habrá problemas económicos, cesantía y seguramente hambre; habrá una tensión que espero que desemboque en una sociedad más solidaria, comprensiva y en afiatarnos como sociedad”, concluyó.