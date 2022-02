(Agencia UNO) – Como “totalmente insuficientes” calificó el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, las medidas anunciadas por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, durante su visita a la región, especialmente en materia de control migratorio.

El viaje del secretario de Estado se dio luego de las movilizaciones realizadas por la comunidad el pasado fin de semana, en contra de la grave crisis de seguridad e ingreso descontrolado de migrantes en la comuna de Colchane.

La mañana de este martes, el ministro Delgado anunció un aumento en la dotación policial (hasta el 11 de marzo); un plan de intervención en los barrios más conflictivos; una capacitación a carabineros sobre los procedimientos de la nueva ley migratoria; vuelos de expulsión a fines de febrero y un aumento de recursos para la fiscalía regional.

“Respecto a la migración, me parece que es totalmente insuficiente. Yo fui categórico con el ministro: me parece que es un error no atender la frontera, creo que ahí es donde principalmente debemos poner atención, no es posible que hoy día nos preocupemos de qué está pasando en Iquique, pero siga esta situación en la frontera, descontrolada, con un ingreso importante de muchas personas que vienen a buscar apoyo, pero otras tantas vienen a delinquir”, criticó Carvajal.

El gobernador afirmó que le planteó al ministro Delgado el preocupante funcionamiento de los albergues ubicados en diferentes puntos de la región, además de la urgencia de generar un registro de las personas que ingresan diariamente a Tarapacá a través de la frontera entre Chile y Bolivia, ubicada en Colchane.

“Obviamente, el gobierno de Sebastián Piñera no tiene ninguna posibilidad de plantearnos una estrategia de integración de las familias que tenemos y que es una de las notas rojas que se lleva este gobierno, no haber tenido la capacidad de no solo no poder implementar la ley migratoria, sino que, además, no evaluar una estrategia de integración”, enfatizó.

Por otro lado, Carvajal señaló que, actualmente, la región tiene una cartera de proyectos en materia de seguridad, superior a los 19 mil millones de pesos, información que le entregó al ministro del Interior.

“Nosotros tenemos necesidades cercanas a los 19 mil millones de pesos y eso fue presentado, cada uno de los proyectos que tiene la región, así que, si queremos combatir la inseguridad que existe, hablemos de recursos para adquirir equipamiento, tecnología y ahí podríamos hacer un avance que, espero, lo pueda recoger el ministro, lo pueda evaluar con la subsecretaría y llegar a alguna buena noticia en estas semanas que le quedan, respecto a una inyección de recursos provenientes del ministerio del Interior, para la región”, puntualizó la autoridad.

Dentro del presupuesto presentado por el gobernador de Tarapacá, hay más de 7 mil millones de pesos que no han sido ejecutados – entre ellos, vehículos para carabineros y la PDI – y que provienen del gobierno anterior; más, 12 mil millones de pesos en proyectos 2022, como la reposición de la Plaza Brasil, cámaras de video vigilancia, scanner de vehículos para avanzadas aduaneras, body scan para Colchane, entre otros.