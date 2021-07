El inspector del colegio de Daniel Jadue (PC) al que el candidato presidencial le atribuyó la redacción de su reseña en el polémico anuario escolar, desmintió las declaraciones del alcalde y afirmó que él no tiene ninguna relación con el escrito.

En un video que circula en redes sociales, Jadue dice que el autor del texto que contiene frases contra la comunidad judía fue Duberlín Arismendi, quien se desempeñaba como inspector en su colegio.

“En esa época yo estaba enfermo y entre los compañeros que estaban en el curso, yendo a clases, se repartieron las biografías de otros. Nadie se acordó de hacer la mía y efectivamente la hizo él, se llamaba Duberlín Arismendi. Me recuerdo que en esa época le reclamé porque me pareció muy ofensiva, pero es algo que yo no escribí y que yo no siento”, explica el aspirante a la Moneda en el registro.

Sin embargo, a través de un comunicado, el propio Arismendi desmintió que haya sido él el autor del texto en el que “hay descalificaciones inaceptables para la comunidad judía”.

“NO tengo ninguna relación con ese escrito”, señala la declaración.

Además, advierte que se reserva el derecho a tomar acciones legales que “salvaguarden mi integridad personal y mi prestigio profesional”.