Inicio de la temporada invernal: Conaf exigirá medidas de seguridad a quienes visiten el Parque Nacional Torres del Paine

En el marco del inicio de la temporada de invierno, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes informó que comenzará a exigir medidas de seguridad para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine.
En detalle, será obligatorio que los visitantes que realicen el circuito “W” o el sendero Base Torres tengan un guía especializado, además del equipamiento adecuado, como microcrampones, bastones, linterna frontal, entre otros.
Esta medida comenzará a regir desde este lunes 27 de abril.
La institución indicó que se comunicará su duración o levantamiento de manera oportuna, “conforme se señale en el reglamento vigente para actividades turísticas en condiciones invernales del Parque Nacional Torres del Paine”.
Si bien la temporada invernal comienza generalmente el 1 de mayo, este año se decidió “adelantar la misma debido a las variables condiciones climáticas de los últimos días y, así, garantizar la seguridad de los y las visitantes”.
Conaf llamó a las personas a informarse a través de los canales oficiales.
?#MAGALLANES | Como parte del inicio de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine, @conaf_magalla exigirá contar con guía especializado para las y los visitantes que realicen el circuito de montaña “W” o el sendero Base Torres, además del equipamiento… pic.twitter.com/ea4ZM26hXv
— CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) April 27, 2026
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