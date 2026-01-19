Inicia el juicio por asesinato de tres carabineros en Cañete: Imputados son acusados de homicidio calificado

Ante el tribunal comparecen los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao, quienes arriesgan las penas más altas del sistema penal chileno.

Este lunes comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete el juicio contra cuatro hombres imputados por el asesinato de tres funcionarios de Carabineros, un crimen ocurrido en abril de 2024 en la Región del Biobío que generó amplio impacto a nivel nacional.

Ante el tribunal comparecen los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao.

El crimen

Fiscalía acusa a los imputados de haber participado en un ataque armado contra los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal el 26 de abril de 2024.

Los funcionarios policiales se encontraban realizando un control preventivo de medida cautelar a Carlos Antihuen, tío de los imputados, en la comuna de Cañete.

De acuerdo con la investigación, tras el ataque los imputados habrían incendiado los cuerpos para dificultar la investigación.

El Ministerio Público atribuye distintos grados de responsabilidad a los acusados, apuntando a una acción coordinada y planificada.

Todos enfrentan cargos por homicidio calificado de funcionarios policiales, además de otros delitos como incendio y tenencia ilegal de armas, lo que podría traducirse en condenas de presidio perpetuo calificado.

Los tres primeros imputados fueron detenidos en 2024 y permanecen en prisión preventiva desde entonces.

En tanto, Tomás Antihuen, considerado una pieza clave por la Fiscalía, fue capturado en marzo de 2025 tras mantenerse prófugo, y también cumple la medida cautelar más gravosa.