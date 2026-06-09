Bomberos combate incendio en galería comercial del centro de Santiago: Hay riesgo de derrumbe

Personal de Bomberos trabaja durante este martes en un incendio que afecta a locales comerciales en el centro de Santiago.
La emergencia se registra específicamente en el sector de Alameda con Chacabuco, donde también se encuentra personal de Carabineros resguardando el procedimiento.
De acuerdo con información preliminar, el fuego afecta a una galería comercial, aparentemente vinculada a una importadora de artículos plásticos.
La propagación de las llamas mantiene en riesgo a otros locales ubicados en las inmediaciones del inmueble afectado.
Según antecedentes entregados desde Bomberos, la estructura afectada presenta riesgo de derrumbe, por lo que las labores se desarrollan con precaución en el sector.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron la emergencia.
🔴 Último Minuto
A esta hora Bomberos Santiago procede con 3ra alarma de incendio estructural en Avda Libertador Bernardo O Higgins y Chacabuco en Santiago por fuego en locales comerciales con peligro de propagación a más locales, precaucion en el sector por desvíos @biobio pic.twitter.com/sGUJpEKn5e
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