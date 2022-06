La noche de este lunes se reportó un incendio en las dependencias del Hospital del Salvador, ubicado en la comuna de Providencia.

Desde la administración del hospital detallaron que el siniestro comenzó a las 20:00 en un sector antiguo destinado a ser remodelado.

Lee también: Ministra Vallejo respaldó dichos de Jackson sobre programa de gobierno y sus límites con la actual Constitución

“Dicho pabellón se encuentra en el ala nororiente, distante de las dependencias del actual hospital en funcionamiento, por lo que el fuego no afectó a la zona en donde se encuentran usuarios y funcionarios, ni hubo personas lesionadas”, agregaron.

🔴 AHORA: toma aérea con las operaciones del Cuerpo de Bomberos de Santiago en #Incendio de José Manuel Infante con Doctor Hernán Alessandri, #Providencia, en @hsalvadorcl.#BomberosSantiago #EmergenciasCBS #ConstanciayDisciplina pic.twitter.com/BhWrERlXUr — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) June 7, 2022

Personal de Bomberos realizó las labores de combate de las llamas. Al lugar concurrieron 17 unidades y más de 200 voluntarios, los que “rápidamente lograron controlar el fuego, constatando solo daños estructurales”.

Lee también: Aumentaron a 49 las víctimas fatales tras explosión en el puerto de Chittagong en Bangladesh

“Queremos darle mucha tranquilidad a los pacientes y sus familiares de que no hay compromiso de ninguna de las estructuras clínicas de atención para nuestros pacientes”, dijo el director (s) del Servicio de Salud Metropolitana Oriente (SSMO), el Dr. Alberto Vargas.

El director del SSMO detalló que el hospital está operando con “completa normalidad” y que los usuarios no están expuestos “a ningún riesgo”. “Los pacientes están seguros, no hubo traslados y no fue necesario dado que su atención está asegurad”, aclaró.