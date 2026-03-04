País zofri

Incendio afecta bodegas de la ZOFRI en Iquique: Equipos de emergencia trabajan en el lugar

Por CNN Chile

04.03.2026 / 11:27

Desde la ZOFRI informaron que la emergencia ocurrió en la Manzana D del Barrio Industrial.

Un incendio afecta dependencias de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) en la Región de Tarapacá.

Desde la administración del recinto informaron que los equipos de emergencia se encuentran trabajando debido al siniestro, que se produjo durante la madrugada en la Manzana D del Barrio Industrial.

A esta hora “continúan las labores por parte de Bomberos” para controlar el avance de las llamas. Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas.

La ZOFRI indicó que se dispuso “todo el apoyo necesario para enfrentar esta situación, facilitando un camión aljibe, puntos de carga de agua y piscinas para abastecimiento, además de información técnica, personal en terreno, maquinaria pesada para la remoción de escombros y apoyo logístico a los equipos de emergencia”.

Asimismo, se solicitó a conductores, usuarios y público en general evitar transitar por la zona y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia para facilitar las labores de control.

Debido a la emergencia, hay cortes de tránsito en los siguientes sectores:

  • Mapocho, a la altura de Colón
  • Avenida Prat, desde Salitrera Victoria hasta Santa Rosa de Huara

