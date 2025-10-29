Inauguran la mayor mina de oro en Chile tras una inversión de US$ 2.100 millones: Pertenece a la sudafricana Gold Fields

Se espera que la producción anual del metal preciado llegue a posicionar a Chile dentro del top 20 de países que más oro producen.

Este pasado lunes, se realizó el corte de cinta de la minera Salares Norte, ubicada en el Desierto de Atacama y perteneciente a la sudafricana Gold Fields, y la que se convertiría en el principal productor del metal preciado en Chile.

Según la información de Diario Financiero, se espera que la producción anual promedio permita el ingreso del país al top 20 de naciones líderes en la producción de oro.

Esto, a raíz que la firma apunta a una explotación anual de 350 mil onzas, lo que aumentaría un 25% la generación de oro en suelo chileno.

Respecto al inicio de las operaciones en Chile, el CEO de la firma, Mike Fraser, sostuvo que “Chile es un país al que sabemos que podemos venir y contar con el apoyo del gobierno, de las comunidades y de personas que entienden la minería“.

Del mismo modo, recalcó que “lo que hace que esto sea tan único es que nosotros exploramos, encontramos el yacimiento y lo llevamos por todas las etapas de estudio hasta la construcción y el desarrollo”.

Además, Fraser aseguró que "esta es la inversión más grande en el desarrollo de una mina greenfield que hemos hecho en nuestra historia".

Hasta el momento, Gold Fields ha realizado una inversión de US$ 2.100 millones en el proyecto en el Desierto de Atacama.