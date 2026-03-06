Así es el recién inaugurado proyecto Nueva Alameda Providencia: Tendrá 8.750 metros cuadrados de áreas verdes

La iniciativa contempla una ciclovía con 8 kilómetros de extensión y con conexión directa con Maipú al poniente y con la red de ciclovías de Providencia hacia el oriente.

Este jueves, el presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia.

La iniciativa, que contempló una inversión superior a los $27 mil millones, moderniza 8 kilómetros de ciudad para hacerla más segura y conectada.

Uno de los cambios más relevantes es la transformación del Nudo Baquedano, con el fin de la emblemática rotonda vehicular y que se convertirá en un espacio para el tránsito de peatones.

De acuerdo a las autoridades, la zona suma 8.750 metros cuadrados de áreas verdes y conectará en forma peatonal los parques Balmaceda y Forestal.

Asimismo, se contempla la renovación de la Explanada de las Artes y la instalación del monumento en homenaje a Gabriela Mistral y a las mujeres de Chile.

A ello se suma una ciclovía metropolitana que cuenta con 8 kilómetros de extensión, cuya ruta conectará directamente con Maipú hacia el poniente y con la red de ciclovías de Providencia hacia el oriente.

Hasta la fecha, ya hay terminados dos de los tres tramos planificados. El financiamiento del último tramo ya fue aprobado y beneficiará a las comunas de Estación Central y Lo Prado.

Adicionalmente, las obras también incluyen la recuperación de más de 160 mil metros cuadrados de espacio público.

Entre los trabajos se contempla la restauración de fachadas, la mejora de aceras y la renovación del bandejón central de la Alameda. Mientras que en la zona de Lo Prado se reconfigurará el Nudo Pajaritos y se remodelará el Parque Santiago Bueras.