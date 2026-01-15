Imputado del caso Muñeca Bielorrusa denuncia “trato cruel e inhumano” tras declarar ocho horas con grilletes

Carlos Eduardo Lagos, imputado por lavado y sobornos, presentó un amparo judicial por lesiones y dolor durante su declaración ante el fiscal Marcos Muñoz.

El abogado Carlos Eduardo Lagos, imputado en el caso Muñeca Bielorrusa, presentó un amparo judicial denunciando un “trato cruel, inhumano y degradante” durante su declaración los pasados 6 y 7 de enero.

Lagos alegó que permaneció ocho horas seguidas con esposas y grilletes en las dependencias del OS7 de Carabineros, lo que le provocó dolor intenso y lesiones visibles en los tobillos.

Una solicitud desatendida por el fiscal

Según el escrito, el defensor solicitó en múltiples ocasiones que le retiraran las restricciones, mostrando sus lesiones al fiscal Marcos Muñoz, pero la petición fue rechazada. El documento acusa que el fiscal no adoptó medida alguna, aun cuando el imputado señaló que el dolor era “intenso o incapacitante”.

Según reportó Radio Bío Bío, el amparo, radicado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, solicita una inspección judicial a su lugar de reclusión en Capitán Yáber y un oficio al Instituto de Derechos Humanos por la posible vulneración de garantías fundamentales.