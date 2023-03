Los avances hacia la igualdad de género “se están desvaneciendo ante nuestros ojos”, afirmó esta semana el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

La frase de Guterres no fue al azar, ya que según estimaciones de ONU Mujeres, al ritmo actual, se necesitarán 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

“Siglos de patriarcado, discriminación y estereotipos dañinos han creado una enorme brecha de género (…) Seamos claros: los marcos globales no están funcionando para las mujeres y niñas del mundo. Necesitan cambiar”, agregó.

Progress in women’s rights won over decades is vanishing before our eyes.

On the current track, gender equality is 300 years away.

Together, let’s push back against misogyny and forward for women, girls & our world.

— António Guterres (@antonioguterres) March 7, 2023