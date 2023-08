El diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, se refirió al rechazo de la solicitud de desafuero ante la querella por calumnias que presentó el empresario Juan Sutil en su contra: “Nadie debe amedrentarse por la querella de un hombre poderoso. Cuando nosotros transparentamos los aportes de empresarios a campañas políticas hechos por la vía legal, lo que estamos manifestando es que hay una profunda desigualdad de trato en la ley para acceder a los cargos públicos”.

“Esto con Juan Sutil no es nada personal. Es una persona que yo no conozco, pero conocemos muy bien sus opiniones, su posición respecto a la reforma tributaria, a los derechos de agua, a los cambios democráticos. Es una persona que fue representante del gran empresariado de Chile. No es ninguna crítica personal, es una crítica en el terreno de la democracia que corresponde cuando una persona, que es públicamente conocida, deposita millones de pesos en campañas legalmente para que también, por cierto, sus propios candidatos puedan salir victoriosos”, indicó.