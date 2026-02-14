Hugo Bustamante, asesino de Ámbar Cornejo, recibe nueva condena de 10 años por doble homicidio ocurrido hace casi 30 años

La investigación del caso se reactivó tras una confesión del propio Bustamante a la periodista Ivonne Toro en 2023, que permitió reabrir diligencias y peritajes forenses para reconstruir los crímenes.

Casi tres décadas después de los hechos, Hugo Bustamante, conocido por el caso de Ámbar Cornejo, recibió una nueva sentencia por el doble homicidio de Isabel Hinojosa y su hijo Eduardo Páez Hinojosa, ocurrido el 27 de junio de 1996 en Villa Alemana. La notificación se realizó el pasado 30 de enero.

La investigación se reactivó gracias a una declaración que Bustamante entregó en agosto de 2023 a la periodista Ivonne Toro, durante la investigación que inspiró su libro “La niña Ámbar: Crónica del horror de un psicópata y las fallas del Estado”.

Este testimonio permitió abrir nuevas diligencias y realizar peritajes forenses que finalmente reconstruyeron los hechos.

La declaración que reactivó la causa

La confesión a Ivonne Toro fue determinante. En ella, Bustamante escribió:

“Le tengo un regalo… sobre su pregunta, anote: Isabel Hinojosa y su hijo, Eduardo Páez”.

Los hechos del crimen

De acuerdo con la sentencia, Hugo Bustamante acudió al domicilio de Eduardo Páez para exigir el pago de una deuda pendiente.

La situación derivó en violencia: el hombre recibió un golpe en la cabeza con un fierro, provocándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Horas más tarde, la madre de Eduardo, Elena Hinojosa, llegó al lugar sin saber que su hijo ya había muerto. La discusión por la deuda terminó con su asesinato por asfixia mecánica.

Posteriormente, Bustamante amarró los cuerpos con alambres, los cubrió con una frazada y los arrojó a un pozo del domicilio, tapándolos con tierra.

Los informes periciales confirmaron que las muertes coincidían con las fechas de desaparición reportadas por la familia.

La jueza titular del Juzgado de Letras de Villa Alemana, Javiera Opazo, concluyó que los hechos correspondieron a homicidios violentos y condenó a Bustamante a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Un historial de crímenes previo

Bustamante ya contaba con un historial criminal que estremeció a Chile.

Fue acusado por el homicidio de Ámbar Cornejo, a quien violó, asesinó y descuartizó en 2020, con la participación de la madre de la joven.

Pero su violencia se remonta aún más atrás: en 2005 fue apodado “el asesino del tambor” tras ser condenado por el homicidio de su expareja Verónica Vásquez y del hijo de esta, “Quenito”, de 9 años, cuyos cuerpos fueron ocultados en un tambor metálico con cal, agua y yeso.

Por este crimen había recibido una pena de 27 años de prisión, aunque salió tras cumplir solo 11 años gracias a libertad condicional en 2016.