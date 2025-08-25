Hombre muere asesinado a bordo de bus RED: Fue atacado con un arma blanca en Barrio Franklin

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes en las cercanías de la calle Placer, a bordo de un vehículo del recorrido 203.

Durante la mañana de este lunes se dio a conocer el asesinato de un hombre a bordo de un bus RED.

El hecho ocurrió dentro de un vehículo del recorrido 203 en las cercanías de Barrio Franklin.

Según la información entregada por Carabineros, el sujeto fue trasladado por el propio conductor hasta el Hospital San Borja.

A pesar de ser atentido por personal de SAMU a bordo del vehículo, la víctima murió a raíz de la herida sufrida en el costado izquierdo de su tórax.

Funcionarios de carabineros entrevistaron al conductor de la máquina, quien indicó que la persona fallecida fue atacada por un individuo desconocido que bajó corriendo del bus tras atacar a su víctima cerca de la calle Placer.