Hinchas de la Universidad de Chile protagonizan incidentes en las afueras de un hotel en La Serena

En la previa del partido ante Alianza Lima, hinchas de la Universidad de Chile protagonizaron incidentes en las afueras del Hotel Diego de Almagro en La Serena.

En la antesala de las semifinales de la Copa Sudamericana, hinchas de la Universidad de Chile protagonizaron incidentes en las afueras del Hotel Diego de Almagro, donde se hospeda el plantel azul.

Los antecedentes

Según información preliminar, los barristas convocaron un “hotelazo” en la antesala del encuentro con el equipo peruano. En el lugar, lanzaron fuegos artificiales, lo que provocó un incendio en los árboles de la Avenida de Aguirre, donde se encuentra el Hotel Diego de Almagro ubicado en La Serena.

Hasta el lugar llegaron Bomberos para controlar el siniestro, mientras que Carabineros también se hizo presente, registrándose enfrentamientos entre hinchas y la fuerza pública.

Respecto a los incidentes, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, señaló en T13 que los sucesos registrados “resultan impresentables” y anunció que se tomarán “todas las acciones judiciales pertinentes”.

“La Serena es una comuna patrimonial. Lo ocurrido tuvo lugar en un sector histórico, al lado del faro. Voy a instar a que el club se haga cargo de todos los daños. Asimismo, solicito al Delegado Presidencial, Galo Luna, que se adopten las medidas correspondientes, ya que es quien autoriza los partidos”, sostuvo la jefa municipal.

En esa línea, acusó que no fueron convocados a una reunión previa, “como sí ocurría en otras ocasiones, donde existía planificación respecto a las cámaras de seguridad y los anillos de control para evitar este tipo de conflictos”, y remarcó: “Aquí faltó planificación”.

Por ello, reiteró que presentarán acciones judiciales para que el club deportivo asuma la responsabilidad.

“Se sabía que esto podía ocurrir. Las medidas de seguridad no se implementaron. Tendrán que responder ante estos hechos delictuales”, cerró.