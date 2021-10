Como “una desagradable noticia” catalogó Banya Iglesias la entrevista que su padre, Saúl Iglesias, dio al medio The Clinic.

En la publicación, el padre adoptivo de Sebastián Sichel cuestionó la historia de vida que el propio candidato presidencial ha contado, indicando que “esta historia que cuenta es una barbaridad que usa para llegar al puesto y para sensibilizar a la gente”.

En la conversación con dicho medio, Iglesias admitió haber agredido a su ex pareja y madre del candidato de Chile Podemos Más, aunque de la siguiente forma: “quizás alguna vez, claro. Pero no en el sentido de que yo le pasaba pegando“.

Sichel, junto con advertir que podría iniciar acciones legales, fue enfático en condenar al cuestionario que respondió su padre adoptivo y tildó la nota como “una tragedia para las mujeres y para la política”. Además, reiteró “es una persona con antecedentes penales, que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y el maltrato a menores de edad”.

Desde Europa, su hermana, Banya Iglesias, lamentó que “se está prestando para darle tribuna a una persona que no solamente es sociópata, sino que ha afectado muchísimo mi vida y la de mi familia. (…) Han caído en lo más bajo que se puede caer, que es buscar a una persona que realmente me hizo muchísimo daño”.

La mujer contó que fue abandonada por su padre a los 9 años: “yo viví violencia intrafamiliar, viví etapas de alcoholismo y drogadicción dentro de la casa. Fui una niña que se crió dentro de ese ambiente. No puedo entender cómo puedan estar haciendo una política tan burda, tan ordinaria”.

Junto con confirmar su apoyo al candidato oficialista, dijo que “fue él quien tuvo que asumir el rol de padre” cuando ella tenía 9 años, ante el ausente apoyo monetario de Iglesias.

Banya le dedicó duras palabras a su padre y afirmó que evalúa iniciar acciones legales: “se me cae la cara de vergüenza que hayas hecho esto, por favor, haz lo mismo que hiciste cuando tenía 9 años y desaparece. Desaparece de nuestras vidas porque ahora que Sebastián está en un lugar político importante, apareciste”.

“Nunca apareciste, ni siquiera para saber cómo estaba yo o cómo estaba en la universidad”, añadió. “Te prohibo que me digas hija, de verdad te lo prohibo, porque no lo siento así. Con esta entrevista me queda claro que seguiste manteniendo esos malos patrones de ambición, de hacer cualquier cosa por dinero. Y tienes denuncia, además, de tus otros hijos”, concluyó.