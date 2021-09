Este jueves el abanderado presidencial de Chile Podemos+ generó una amplia controversia luego de reconocer públicamente que al igual que otros personeros del oficialismo, utilizó la medida de retiros de fondos previsionales para mover sus ahorros a una cuenta de APV.

“El 100% del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro, porque es una irresponsabilidad”, aseguró el ex ministro de Desarrollo Social en contradicción con su postura de campaña sobre los riesgos de un “sobrecalentamiento” de la economía como consecuencia de la iniciativa.

Tras estas declaraciones, el comando del abanderado oficialista realizó un punto de prensa en el que su vocera, Katherine Martorell, entregó algunas explicaciones sobre por qué Sichel decidió finalmente informar respecto a su decisión en torno a los retiros.

“Sebastián Sichel no habló de este tema por una razón muy simple: no se iba a prestar para este juego de superioridad moral que fuera manipulado políticamente para obtener una votación”, afirmó la ex subsecretaria de Prevención del Delito.

En esa línea, Martorell sostuvo que junto a algunos parlamentarios estuvieron trabajando previamente en la iniciativa de retiro del 100% de los fondos de AFP que ahora propone el candidato presidencial.

Además, respecto a su declaración de impuestos, la vocera aseguró que según dicta la normativa de Contraloría General, no correspondería publicar los montos de su Ahorro Previsional Voluntario y que su patrimonio de intereses se encuentra en regla desde el 2020.

“Él cree en el ahorro individual de las personas. Nosotros creemos que nuestros fondos, que el fruto de nuestro trabajo es nuestro y por eso es que él hizo este retiro y lo llevó a una cuenta de APV“, aseguró Martorell, agregando que Sichel solo habría concretado un retiro de fondos en las AFP.

El diputado UDI Jorge Alessandri también se manifestó al respecto, insistiendo -al igual que la ex subsecretaria- en que la postura de su sector es “proteger los ahorros de los cotizantes”, asegurando que bajo esa lógica es que buscan reimpulsar el proyecto del retiro del 100% de fondos.

“Igual que cuando te subes al Metro y te cambias la billetera del bolsillo de atrás al de adelante para que no te roben, esto pretende lo mismo. Pretende darle tranquilidad a los chilenos, pretende reconocer que hay incertidumbre, a pesar de que la economía se está reactivando”, aseguró el parlamentario sobre su iniciativa.

Alessandri además aprovechó de emplazar a la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, por sus proyectos de retiro de fondos, donde, asegura, se estaría buscando nacionalizar los ahorros provisionales de las personas.

“Si a algún chileno lo deja tranquilo el hecho de que un consejo designado por Yasna Provoste o por Gabriel Boric, va a intentar invertir tus dineros para financiar el Transantiago, no está llamado a usar este proyecto de traspaso del 100%”, concluyó el diputado gremialista.