The Clinic publicó durante esta jornada una entrevista a Saúl Iglesias, padre adoptivo de Sebastián Sichel, en la que el hombre desmiente la historia familiar contada por el candidato presidencial.

El ex ministro contó por primera su versión de la relación con su padre a fines de 2013, en medio de su candidatura parlamentaria a la Cámara Baja. Luego, ahondaría sobre la materia en un articulo de El Mostrador en el que reveló precarias situaciones vividas durante algunos períodos de su vida, además de hablar sobre su cambio de nombre de Iglesias a Sichel en 2009.

En una oportunidad, el candidato se refirió a Saúl Iglesias como “un hippie del puerto de San Antonio con el que creció pensando que era su papá”. Antes, explicó que pese a no ser su hijo biológico, se reconocieron como padre e hijo legalmente cuando cumplió 3 años.

Posteriormente, en su biografía denominada Sin Privilegios, Sichel catalogó a Iglesias como “un hombre oscuro y maltratador”, revelando agresiones físicas de este a su madre y responsabilizándolo del mal pasar en su niñez.

Lee también: Contraloría declara inconstitucional que FF.AA. resguarden el orden público en provincias de la macrozona Sur

Pero en la entrevista con The Clinic, Iglesias criticó en duros términos las experiencias contadas por el ex presidente de BancoEstado y aseguró que “esta historia que cuenta es una barbaridad que usa para llegar al puesto y para sensibilizar a la gente”.

En paralelo, desestimó los dichos de Sichel en torno a que él vivía en una casa rodante y afirmó que “no, no era hippie”.

Asimismo, le bajó el perfil a los episodios de violencia contra su pareja y madre del presidenciable. “Él habla de la violencia hacia la mamá. Y al hablar de la violencia mía hacia la mamá, no era algo porque yo fuera maltratador, de hecho ¿un maltratador qué es lo que hace? Le pega a la mamá y a los hijos, ¿o no? Psicológicamente, un maltratador de familia le pega a la mujer y a los hijos. Yo nunca toqué a Sebastián”, dijo.

Antes, afirmó que agredió a la mujer “quizás alguna vez, claro. Pero no en el sentido de que yo le pasaba pegando”.

La respuesta de Sebastián Sichel y familia

Tras la entrevista, el candidato emitió una declaración pública suscrita también por su familia en la que, junto con recalcar que Iglesias es “una persona con antecedentes penales, que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y el maltrato a menores de edad“, acusó a la publicación de “malintencionada” y sin “estándares éticos mínimos y de rigor periodístico”.

Lee también: Proyecto de retiro del 100% de los fondos permitiría traspasar los dineros, no sacarlos

“No todo vale en política”, continúa el escrito. “Los candidatos presidenciales estamos expuestos al escrutinio público. Pero no las mujeres de su familia”, añadió.

“Lo que hace The Clinic no solo es una tragedia para las mujeres; también para la política. El sensacionalismo parece no tener límites. Como familia, lamentamos profundamente este hecho, que daña a inocentes”, prosiguió.

Finalente, adviritó que está analizando las acciones legales para defender a su familia “porque un abusador anda suelto, y alusivamente, un medio ha decidido tratar de lavar su imagen con objetivos políticos”.