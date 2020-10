El presidente del PPD, Heraldo Muñóz, lanzó este miércoles su precandidatura presidencial con miras a las elecciones de noviembre de 2021.

El ex canciller expresó que “estoy muy contento en este día, este es el comienzo de un proyecto colectivo, es el comienzo de una conversación con la ciudadanía sobre las tareas pendientes y los nuevos retos que tiene nuestro país”.

“Chile necesita muchos cambios para transformarse en el país más justo, más próspero, más solidario que anhelan los millones que fueron a votar el domingo, para impulsar estos cambios es que estamos reunidos esta mañana”, dijo.

En un acto en el que estuvo rodeado de distintas figuras del partido, aseguró que “estoy consciente de que este no es un desafío personal sino que es un reto colectivo, un camino complejo además por la distancia que tiene la gente por la política y los políticos”.

Además, añadió que busca ser la carta presidencial de la centroizquierda y expresó que “juntos podemos apuntar a construir un país más digno, solidario“.

“No soy un político tradicional, más bien soy un académico, un autor de libros, he dedicado la principal parte de mi vida al servicio para Chile siendo embajador, ministro de Relaciones Exteriores, defender los intereses del país, nunca he sido concejal, alcalde, esta es la primera elección popular a la cual compito”, continuó.

Finalmente, cerró asegurando que “quiero un país sin privilegios” y que apunta “igualar la cancha para un país con respeto”.