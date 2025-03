De forma inesperada, se anunció la suspensión del concierto que Shakira tenía programado para este domingo en Chile.

Desde la productora alegaron “inconvenientes técnicos”, específicamente en “el suelo donde iría el escenario se encuentra desnivelado”.

La suspensión del show causó gran molestia en los fanáticos y fanáticas de la colombiana, muchos de los cuales ya estaban a las afueras del Estadio Nacional cuando se anunció la noticia.

Algunos fans manifestaron su enojo en redes sociales, comentando en plataformas como X (ex Twitter) y hasta dejando recetas de comida chilena en la cuenta de Instagram de la cantante.

Qué poco profesional Shakira y su equipo. Yo la adoro, pero no podí cancelar dos conciertos por “problemas técnicos” cobrai el medio palo y le haci esa wea a tu público no una, si no dos veces y no eres capaz de arreglarlo?

— Vane ੯‧̀͡⬮ (@_kafieri_) March 2, 2025