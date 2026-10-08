Gobierno suspende promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional por emergencia en Las Condes

El Gobierno decidió postergar la promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional, programada para el viernes 9 de octubre, ante la situación de emergencia que enfrenta la comuna de Las Condes.

A través de un comunicado, se informó que el Ejecutivo suspenderá momentáneamente la actividad de promulgación de la iniciativa impulsada por el presidente José Antonio Kast —prevista para “a primera hora de mañana”— a raíz del devastador aluvión que afectó a Las Condes.

“Producto de la grave emergencia por aluvión en Las Condes, el Presidente Kast ha decidido no realizar la pauta de promulgación de la ley de reconstrucción que estaba agendada a primera hora de mañana”, señaló el documento.

De esta forma, la promulgación de la ley quedó en pausa a la espera de una reprogramación oficial.

Cabe recordar que el proyecto fue despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados durante el mes de mayo. Tras ello, quedó listo para su promulgación luego de que el Tribunal Constitucional finalizara su revisión preventiva el 2 de octubre y eliminara una serie de disposiciones del texto legislativo.

El aluvión que afectó a Las Condes

Fue durante la tarde de esta jornada, alrededor de las 17:00 horas, que se reportó el desborde del Canal San Carlos y la activación de quebradas en la comuna, lo que causó calles anegadas, vehículos arrastrados y diversas viviendas afectadas.

Fue tal la magnitud del aluvión que el Gobierno decretó zona de catástrofe en Las Condes e instruyó la suspensión de clases tanto para la comuna liderada por la alcaldesa Catalina San Martín como para otras nueve.