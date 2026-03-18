Gobierno retira veto a Ley Integral de Personas Mayores y destraba proyecto impulsado en la administración Boric

La decisión del Ejecutivo deja la iniciativa lista para su despacho en el Senado y abre paso a su eventual promulgación. Desde Desarrollo Social afirmaron que la norma reconoce a las personas mayores como sujetos activos y mantiene beneficios en protección laboral y trabajo flexible.

El Gobierno de José Antonio Kast anunció este miércoles el retiro del veto sustitutivo que la administración del expresidente Gabriel Boric había presentado en febrero al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.

Con esta decisión, la iniciativa queda en condiciones de ser despachada por el Senado y de continuar su tramitación para una eventual promulgación.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, sostuvo que la medida apunta a destrabar una norma que, a juicio del Gobierno, contaba con amplio consenso y que permanecía frenada.

“Las personas mayores cumplen un rol fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad, y merecen ser reconocidas como sujetos activos, con capacidad de decisión, participación y aporte”, afirmó la secretaria de Estado.

La ministra agregó que, al retirar el veto, el Gobierno busca que la ley entre en vigencia “lo antes posible”, bajo la supervisión de su cartera.

Según explicó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la decisión permite mantener disposiciones incluidas en el proyecto en materia de protección laboral y modalidades de trabajo flexible para personas mayores, bajo la premisa de que el trabajo, cuando es voluntario y se desarrolla en condiciones adecuadas, puede ser una fuente de ingresos, autonomía y participación.

Junto con ello, la cartera sostuvo que la ley también apunta a combatir la discriminación por edad, reconociendo el valor social y productivo de las personas mayores y favoreciendo condiciones para su desarrollo laboral.

La iniciativa contempla 15 derechos específicos para las personas mayores, entre ellos el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez.