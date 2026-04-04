Gobierno frena cambios al reglamento de la Ley Karin y desata críticas por eventual retroceso

La Subsecretaría del Trabajo sacó de trámite el decreto que buscaba modificar el reglamento sobre investigaciones por acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. El Ejecutivo defiende que la ley sigue vigente, mientras la oposición acusa un retroceso en la protección a víctimas.

El Gobierno retiró de la Contraloría el decreto que buscaba modificar el reglamento de la Ley Karin sobre los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, una decisión que abrió cuestionamientos desde la oposición y también desde personeros de la administración anterior.

La medida quedó plasmada en el retiro del Decreto N°10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ingresado a toma de razón pocos días antes del cambio de mando. La Tercera reportó que la modificación había sido presentada por la Subsecretaría del Trabajo seis días antes del traspaso de gobierno.

La diputada Ana María Gazmuri cuestionó públicamente la decisión y acusó que el Ejecutivo retrocedió justo antes de la entrada en aplicación del nuevo marco reglamentario. Desde el gobierno anterior, además, defendieron que los cambios buscaban resguardar principios como la perspectiva de género, la no revictimización y el debido proceso, tras el monitoreo del primer año de implementación de la ley.

🚨 GRAVÍSIMO RETROCESO 🚨 El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable. ⚠️ pic.twitter.com/yo5XOpOiWZ — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) April 3, 2026

Desde la actual administración, en cambio, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, aseguró que la Ley Karin “sigue plenamente vigente” y que el retiro no debilita ninguna obligación legal. Según explicó a La Tercera, la decisión apunta a revisar un decreto ingresado al final del gobierno anterior para elaborar una nueva propuesta “cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas”.