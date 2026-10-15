Feria FAXXI cumple 15 años y lo celebra con 80 artistas visuales: Revisa fechas, talleres y venta de entradas

La feria de arte contemporáneo, FAXXI, celebra su decimoquinto aniversario y se llevará a cabo este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre, en las dependencias del Centro Cultural El Tranque de Lo Barnechea.

Esta edición 2026 reunirá a 80 artistas visuales con un espacio interactivo de exhibición de pinturas, esculturas, dibujo, cerámica, entre otras artes visuales. Los asistentes podrán dialogar con los artistas y adquirir piezas en el lugar.

Además, por primera vez contarán con una versión presencial y una edición online a través de faxxi.cl, que ampliará su alcance a públicos de todo Chile y del extranjero.

Fundada en 2011, la feria FAXXI es una plataforma que conecta a artistas visuales con el público para la exposición y venta de obras, visibilizando sus procesos creativos y facilitando su ingreso al mercado del arte.

Horarios, precios y ubicación

La entrada general tiene un costo de $6.000 pesos y se adquiere en línea a través de la plataforma EARLY. Los vecinos que cuenten con su tarjeta activa de Club Lo Barnechea accederán a un 20% de descuento en su compra.

Lugar: Centro Cultural El Tranque (Avenida El Tranque 10300, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana)

Horarios:

Viernes 16 y sábado 17 de octubre: de 11:00 a 21:00 horas .

. Domingo 18 de octubre: de 11:00 a 20:00 horas.

Conoce la programación de los talleres

Junto a la exhibición de obras, la feria desplegará actividades formativas abiertas a la comunidad, dictadas por artistas que participarán de la exhibición.

Sábado 17 de octubre

12:30 horas: Taller de técnica mixta, dictado por Natalia Aros .

. 17:00 horas: Taller de acuarela familiar, a cargo de Serena García .

. 18:30 horas: Taller de serigrafía con Teresita Jiménez, donde cada participante podrá estampar y personalizar su propia tote bag oficial de FAXXI.

Domingo 18 de octubre

12:30 horas: Taller de acuarela para adultos, impartido por Carmen Carreño.

Los talleres cuentan con aforo limitado y los interesados deben reservar su cupo previamente escribiendo al correo institucional contacto@faxxi.cl.

Durante el fin de semana, FAXXI ofrecerá una programación paralela para acercar el arte contemporáneo al público, sumada a recorridos educativos del Centro Cultural El Tranque.

Las actividades incluyen conversatorios a las 12:00 horas: el sábado 17, César Gabler abordará el desarrollo artístico tras los 40 años junto a Magdalena Vial y Patricio Kind; mientras que el domingo 18, Pedro Maino y Hernán Gana analizarán la arquitectura y el paisaje en la pintura nacional.