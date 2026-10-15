Feria FAXXI cumple 15 años y lo celebra con 80 artistas visuales: Revisa fechas, talleres y venta de entradas

La feria de arte contemporáneo, FAXXI, celebra su decimoquinto aniversario y se llevará a cabo este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre, en las dependencias del Centro Cultural El Tranque de Lo Barnechea.
Esta edición 2026 reunirá a 80 artistas visuales con un espacio interactivo de exhibición de pinturas, esculturas, dibujo, cerámica, entre otras artes visuales. Los asistentes podrán dialogar con los artistas y adquirir piezas en el lugar.
Además, por primera vez contarán con una versión presencial y una edición online a través de faxxi.cl, que ampliará su alcance a públicos de todo Chile y del extranjero.
Fundada en 2011, la feria FAXXI es una plataforma que conecta a artistas visuales con el público para la exposición y venta de obras, visibilizando sus procesos creativos y facilitando su ingreso al mercado del arte.
Horarios, precios y ubicación
La entrada general tiene un costo de $6.000 pesos y se adquiere en línea a través de la plataforma EARLY. Los vecinos que cuenten con su tarjeta activa de Club Lo Barnechea accederán a un 20% de descuento en su compra.
- Lugar: Centro Cultural El Tranque (Avenida El Tranque 10300, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana)
Horarios:
- Viernes 16 y sábado 17 de octubre: de 11:00 a 21:00 horas.
- Domingo 18 de octubre: de 11:00 a 20:00 horas.
Conoce la programación de los talleres
Junto a la exhibición de obras, la feria desplegará actividades formativas abiertas a la comunidad, dictadas por artistas que participarán de la exhibición.
Sábado 17 de octubre
- 12:30 horas: Taller de técnica mixta, dictado por Natalia Aros.
- 17:00 horas: Taller de acuarela familiar, a cargo de Serena García.
- 18:30 horas: Taller de serigrafía con Teresita Jiménez, donde cada participante podrá estampar y personalizar su propia tote bag oficial de FAXXI.
Domingo 18 de octubre
- 12:30 horas: Taller de acuarela para adultos, impartido por Carmen Carreño.
Los talleres cuentan con aforo limitado y los interesados deben reservar su cupo previamente escribiendo al correo institucional contacto@faxxi.cl.
Durante el fin de semana, FAXXI ofrecerá una programación paralela para acercar el arte contemporáneo al público, sumada a recorridos educativos del Centro Cultural El Tranque.
Las actividades incluyen conversatorios a las 12:00 horas: el sábado 17, César Gabler abordará el desarrollo artístico tras los 40 años junto a Magdalena Vial y Patricio Kind; mientras que el domingo 18, Pedro Maino y Hernán Gana analizarán la arquitectura y el paisaje en la pintura nacional.
Ver esta publicación en Instagram
Lo más leído
- Kaiser tilda de "intolerable" la presunta reducción del presupuesto del SML: "Es una afrenta a las familias de los desaparecidos"
- Más de 410 científicos de una treintena de países exigen un organismo internacional para supervisar la IA
- Cuentas de luz en 2027: Estas son las tres regiones donde subirán las tarifas eléctricas
- Ministro García Ruminot y posible candidatura de Paulina Núñez: "Es una de las cartas, tiene todas las condiciones para enfrentar un desafío así"
- Ministro Arrau critica postura del INDH sobre legítima defensa de policías y militares: "Está desconectado de la realidad"