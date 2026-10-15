Reconocida revista destaca destino chileno entre los mejores lugares para hacer turismo tranquilo

La reconocida revista Time Out destacó al valle de Cochamó, ubicado en la Región de Los Lagos, como uno de los destinos turísticos más infravalorados del mundo, alcanzando el puesto 29 de una selección en la que destacan lugares menos concurridos para quienes buscan otras alternativas de viajes.

La publicación sitúa este ranking en medio de la preocupación por el sobreturismo y la saturación de los principales lugares turísticos a nivel mundial. Tras ello, destaca el creciente interés por el turismo relajado y por descubrir otros territorios menos conocidos.

Sobre el destino chileno, la destacada marca resalta sus montañas de granito, bosques nativos, cascadas y las diversas rutas para practicar senderismo y escalada.

La guía compara su entorno con los del Parque Nacional Yosemite, en Estados Unidos, debido a sus imponentes paredes rocosas y las cumbres nevadas. A su vez, destaca la riqueza de su entorno natural, con vegetación abundante y los cursos de agua que atraviesan el territorio.

Otro de los aspectos mencionados es el acceso limitado al valle. Según la publicación, la cantidad de visitantes está restringida a 90 personas por día, una condición que contribuye a mantener una experiencia alejada de las grandes aglomeraciones.

Entre las recomendaciones, menciona el Refugio Cochamó, un alojamiento situado en el corazón del valle.

El listado está encabezado por Bucovina, una región de Rumania reconocida por sus paisajes montañosos y monasterios medievales. Le siguen Dakota del Sur (Estados Unidos) y distintas ciudades de Asturias (España).