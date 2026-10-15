Kaiser tilda de “intolerable” la presunta reducción del presupuesto del SML: “Es una afrenta a las familias de los desaparecidos”

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, calificó de “intolerable” la presunta reducción de recursos contemplados en el Presupuesto 2027 para realizar pericias orientadas a identificar restos sin registros en el Servicio Médico Legal (SML).

A través de redes sociales, el excandidato presidencial criticó duramente la posible disminución presupuestaria para la entidad.

“La reducción del presupuesto para identificar los restos de detenidos desaparecidos en el SML es absolutamente intolerable“.

En esa línea, sostuvo que lo anterior “es una afrenta a las familias de los desaparecidos e impide dar justicia a los procesados o condenados por las desapariciones”.

De esta forma, aseveró que el Gobierno tiene la “obligación moral y ética” de reponer y aumentar los recursos destinados a identificar las osamentas que podrían corresponder a detenidos desaparecidos.

“El gobierno tiene la obligación moral y ética de reponer y aumentar los recursos para este fin”, cerró.

La reducción del presupuesto para identificar los restos de detenidos desaparecidos en el SML es absolutamente intolerable. Es una afrenta a las familias de los desaparecidos e impide dar justicia a los procesados o condenados por las desapariciones. El gobierno tiene la obligación moral y ética de reponer y aumentar los recursos para este fin. — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) October 15, 2026

Las declaraciones de Kaiser se dan luego de que organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos denunciaran esta semana que, entre los recortes del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, se incluirían ajustes que afectarían las investigaciones del Plan Nacional de Búsqueda y las pericias del Servicio Médico Legal.

Cabe recordar que no es la primera vez que el timonel del PNL plantea que existen restos de detenidos desaparecidos sin identificar en el organismo estatal, ya que desde 2025 ha sostenido dicha posibilidad e incluso presentó un proyecto para periciar osamentas sin necesidad de una orden judicial.

No obstante, a fines del año pasado, el Servicio Médico Legal negó, a través de un comunicado, que existan “miles de osamentas sin pericias”. Asimismo, la Corte Suprema respaldó a la entidad en ese entonces al asegurar que no hay restos pendientes de peritaje.

Pese a ello, Kaiser volvió a poner sobre la mesa su planteamiento el 11 de septiembre de 2026 y sostuvo que se contabilizan 1.244 protocolos de osamentas que podrían corresponder a detenidos desaparecidos.

La iniciativa del exdiputado fue despachada a segundo trámite por la Cámara de Diputados a principios de marzo.