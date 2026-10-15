Ministro García Ruminot y posible candidatura de Paulina Núñez: “Es una de las cartas, tiene todas las condiciones para enfrentar un desafío así”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió a la posible candidatura presidencial de la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

En CNN Prime, García Ruminot afirmó que la senadora de Renovación Nacional (RN) “es una de las cartas” del partido para las próximas elecciones.

“Yo creo que en nuestro sector político, yo soy muy de aglutinar a nuestro sector político, de que enfrentemos los próximos desafíos electorales: elecciones municipales, elecciones regionales, parlamentarias y la próxima presidencial, lo hagamos en unidad y creo que Paulina es una de las cartas y debemos cuidar a todas esas cartas“, sostuvo.

#CNNPrime | José García Ruminot, ministro de la Segpres, por candidatura presidencial: “Paulina Núñez es una de las cartas y debemos cuidar a todas esas cartas (…) Ella tiene todas las condiciones para enfrentar un desafío así” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/wuOWgISYe2 — CNN Chile (@CNNChile) October 16, 2026

Al ser consultado sobre si la parlamentaria cuenta con la experiencia necesaria para competir rumbo a La Moneda, el secretario de Estado aseguró que sí.

“Ella tiene mucho carácter y conocimiento (…) la presidencia, además, en el Senado le ha dado un conocimiento del funcionamiento del Estado muy positivo, así que yo sí creo que ella tiene todas las condiciones como para enfrentar un desafío así“, afirmó.

Si bien señaló que aún “es pronto para hablar de candidaturas presidenciales”, manifestó que el resurgimiento del debate presidencial a siete meses de que José Antonio Kast se instalara en La Moneda no habla “de una debilidad del Gobierno”.

#CNNPrime | José García Ruminot, ministro de la Segpres, por eventual candidatura presidencial de Paulina Núñez: “No creo que hable de debilidad del gobierno. Si creo que es pronto para hablar de candidaturas presidenciales” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/A74O3u99A4 — CNN Chile (@CNNChile) October 16, 2026

Ministro García Ruminot valora propuesta de Carolina Tohá y abre la puerta a indultos humanitarios

La autoridad también señaló que valora el planteamiento de la exministra del Interior, Carolina Tohá, en el que pidió aplicar un criterio humanitario para que los presos con enfermedades terminales pasen sus últimos días en sus hogares.

“Es una puerta que yo escuché con mucho interés lo que señaló la exministra del Interior Carolina Tohá (…) yo lo valoro, porque creo que finalmente pensar que personas que probablemente muchas veces ya no tienen conciencia pueden ser objeto de gestos humanitarios, es algo que debiera acercar las posiciones”, enfatizó.

#CNNPrime | José García Ruminot, ministro de la Segpres, por planteamiento de Tohá sobre condenados con enfermedades terminal: “Lo valoro” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/U2ANtgAvvT — CNN Chile (@CNNChile) October 15, 2026

En esa línea, comentó que “la propuesta de Carolina Tohá tomó al mundo político por sorpresa”. “A veces la primera reacción es un no, puede ser un no rotundo, puede ser un no con ciertas consideraciones, pero yo creo que cuando uno comienza a madurar las propuestas, puede persistir en una negativa o también puede uno comprenderla mejor y quizás aceptarla”, planteó.

Respecto a la posibilidad de indultos presidenciales, el militante de RN explicó que se han recibido más de 100 solicitudes y que no todas están vinculadas a casos del estallido social.

Asimismo, manifestó que podría ser posible que “opere un indulto humanitario” en personas con “situaciones que son bien extremas, circunscritas y especiales”.

“Estamos hablando de personas que probablemente han cumplido parte importante de su pena. Personas que probablemente por su estado de salud ya ni siquiera están conscientes de que están cumpliendo una pena. O sea, frente a esas situaciones que son bien extremas, bien circunscritas y bien especiales, yo creo que es perfectamente posible que opere un indulto, pero repito, humanitario. Pero repito, la facultad del indulto la tiene el presidente de la República“, recalcó.

#CNNPrime | José García Ruminot, ministro de la Segpres, por indultos a violadores de DD.HH.: “Estamos hablando de personas que probablemente, por su estado, ya ni siquiera están conscientes de que están cumpliendo una pena. Frente a esas situaciones, que son bien extremas, creo que es perfectamente posible que opere un indulto humanitario” @tv_monica

💻https://t.co/HSb8KtrAvK — CNN Chile (@CNNChile) October 15, 2026

Confía en que no hay riesgo de un nuevo estallido

El secretario de Estado ratificó que el Gobierno no realizará ningún acto oficial por un nuevo aniversario del estallido social este domingo 18 de octubre.

La autoridad expresó que, en su opinión, aquello “no correspondería”, pero reiteró que el Ejecutivo sigue manifestando constantemente su rechazo a la violencia cometida en dichas manifestaciones.

Ante el eventual riesgo de un nuevo estallido social, García Ruminot respondió: “Yo confío en que no; creo que la madurez del pueblo chileno (que además quedó manifiestamente demostrada cuando frente a un texto constitucional un 62% concurrió a rechazarlo) demuestra claramente que la ciudadanía no quiere este tipo de manifestaciones o acciones, al revés, lo que quiere es progreso, bienestar y desarrollo”.

#CNNPrime | José García Ruminot, ministro de la Segpres: “Confío en que no hay riesgo de un nuevo estallido. La madurez del pueblo chileno quedó manifiestamente demostrada cuando, frente a un texto constitucional, un 62 % concurrió a rechazarlo. Demuestra que la ciudadanía no quiere este tipo de acciones” @tv_monica

💻https://t.co/HSb8KtrAvK — CNN Chile (@CNNChile) October 15, 2026

Además, ante las críticas del Partido Nacional Libertario (PNL) sobre que el presidente estaría “evitando” el tema, el ministro aseguró que no es el caso.

Revisa la entrevista completa