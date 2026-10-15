Ministro Arrau critica postura del INDH sobre legítima defensa de policías y militares: “Está desconectado de la realidad”

Esta tarde, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, arremetió contra el Instituto de Derechos Humanos (INDH), luego de que el organismo enviara un documento rechazando la iniciativa del Congreso en el proyecto que busca extender la figura de legítima defensa privilegiada a policías y militares que ocupen su armamento en defensa propia o de terceros.

El informe del organismo dice que “la extensión de la presunción rompe el vínculo funcional que constituye el fundamento mismo de la legítima defensa policial privilegiada, al beneficiar a quien, encontrándose de franco, no ostenta el estatus ni cumple las funciones de resguardo del orden público (…) que la propia ley (…) exige”.

Tras ello, Arrau comenzó señalando que “el INDH una vez más está desconectado de la realidad“, a través de un posteo en su cuenta de X.

En la publicación, el secretario de Estado comentó que el informe responde a una mirada ideológica y cuestionó la postura del organismo frente al respaldo a las policías y las Fuerzas Armadas.

“Su informe en contra de la legítima defensa de franco para nuestras policías y FFAA refleja una mirada ideológica que se debe transparentar ante los chilenos, esto es: su resistencia a fortalecer el respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad”, añadió.

En ese contexto, el ministro reafirmó la postura del Ejecutivo frente a la iniciativa y planteó que continuarán impulsando cambios a la normativa.

“Como Gobierno, seguiremos impulsando la profundización de la Ley Naín-Retamal para proteger al funcionario que, estando de franco y en cumplimiento de su deber policial, enfrente una agresión grave contra su integridad o la de terceros. Ante criminales cada vez más violentos, dar protección y certeza jurídica a quienes nos defienden es una obligación del Estado. No vamos a retroceder en ese compromiso“, concluyó.