Cuentas de luz en 2027: Estas son las tres regiones donde subirán las tarifas eléctricas

Durante este jueves, el Ministerio de Energía informó que desde enero de 2027 las cuentas de luz bajarán, en promedio, alrededor de un 4,3%.

Según la ministra de Energía, Ximena Rincón, el porcentaje de disminución variará según la región del país.

Sin embargo, solo serán 13 regiones las que registrarán bajas en las tarifas eléctricas. Por ello, 3 zonas experimentarán alzas en sus boletas.

¿Qué regiones serán las afectadas?

Según las proyecciones del primer semestre de 2027, los aumentos serán:

Los Ríos : +6,2%

: +6,2% Los Lagos : +4,9%

: +4,9% Magallanes: +2,4%

En los primeros dos territorios, el alza se atribuye al retraso en las obras de extensión de la línea de transmisión Cautín-Ciruelos. Según el informe, esto evidencia la urgencia de avanzar en otros proyectos energéticos regionales, esencialmente de transmisión.

Y en Magallanes se debe a que no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional, por ello sus precios se calculan de otra manera. Su subida de precios responde a su fórmula de indexación, la cual depende del valor de los combustibles, el IPC y el CPI (la inflación de Estados Unidos).