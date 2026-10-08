Gobierno presenta plan de contingencia para este fin de semana largo: Entre las medidas se encuentra el tradicional “Peaje a luca”

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se anunció un plan de contingencia para este fin de semana largo por el feriado del lunes 12 de octubre “Encuentro de Dos Mundos”, en el que se proyecta la salida de más de 440 mil vehículos de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, este plan de contingencia, para enfrentar el aumento de viajes durante los días festivos, se extenderá desde el viernes 9 hasta el 12 de octubre.

Las autoridades hacen un llamado a planificar los viajes y los horarios de salida de la región, como también a respetar los límites de velocidad, no consumir alcohol ni sustancias ilícitas y utilizar el cinturón de seguridad.

Dentro del plan de contingencia que se desplegará en las carreteras, se encuentra el tradicional “peaje a luca“, la restricción del tránsito de camiones durante el día y la rebaja en un 50% para los camiones en la madrugada, las concesionarias de las rutas de salida de Santiago dispondrán el reforzamiento del personal y de los vehículos de asistencia.

Junto a ello, se sumarán en total 33 patrullas/móviles, 39 grúas, 7 ambulancias, 3 motos y 2 vehículos de rescate.

“Peaje a luca”

Para la salida de vehículos el viernes 9, operará el “peaje a luca“, valor rebajado a 1.000 pesos para los vehículos livianos que circulen desde las 07:00 hasta las 13:00 horas en las siguientes carreteras: Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

La medida se repetirá el sábado 10 entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

Para la salida el viernes 9 y sábado 10 habrá tarifa rebajada en un 50% para camiones de dos o más ejes desde las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacia la costa), en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos).

Restricción de camiones

El plan también incluye la restricción para el tránsito de camiones: durante el día habrá restricción el viernes 9 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección norte (Entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (Entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (Entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

La medida se repetirá el sábado 10 de 09:00 a 15:00 horas en la Ruta 5 Norte, Ruta 68 y Ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos.

Para el lunes 12 de octubre las medidas también se aplicarán.