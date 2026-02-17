Gobierno lanza imagen y campaña oficial de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

La campaña también dio a conocer un paquete de contenidos que incluye su declaración de visión, lineamientos programáticos, un video de difusión y una biografía detallada.

El Gobierno ratificó su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en lo que define como una prioridad de Estado a pocas semanas de que concluya la administración de Gabriel Boric.

La campaña comunicacional fue presentada este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores y difundió la imagen oficial de la campaña y un paquete de contenidos que incluye su declaración de visión, lineamientos programáticos, un video de difusión y una biografía detallada.

La Moneda recalcó que la postulación tiene carácter transversal y cuenta con el respaldo de gobiernos como México y Brasil.

La candidatura de Bachelet

El documento programático plantea una transformación profunda del organismo multilateral ante un escenario global atravesado por conflictos armados, crisis climática, desigualdad persistente y erosión de la confianza institucional.

Bachelet propone un organismo modernizado, con mayor capacidad de prevención y mediación, mejor uso de recursos y estructuras más eficaces.

La hoja de ruta se articula en cuatro direcciones: una reforma institucional orientada a resultados; mayor cercanía con la ciudadanía para fortalecer legitimidad; reafirmación de los principios fundacionales de la Carta; y una proyección estratégica hacia el centenario del organismo, con una gobernanza más inclusiva apoyada en innovación y tecnología.

Entre las prioridades sustantivas se destacan el fortalecimiento de la paz y la seguridad mediante diplomacia preventiva y operaciones más ágiles; el impulso al desarrollo sostenible, incluida la revisión de la arquitectura financiera internacional; y la defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en mujeres y niñas.

La campaña además añade un apartado en el que se destaca la trayectoria internacional de la exjefa de Estado: dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), exministra de Salud y Defensa, primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos bajo el liderazgo de António Guterres.

Con ese perfil, el Ejecutivo apuesta a posicionar su nombre como una opción competitiva en el escenario multilateral.

Kasta definirá postura tras asumir la Presidencia

Cabe recordar que el presidente electo, José Antonio Kast, ha señalado que fijará postura tras asumir el 11 de marzo, pero desde el actual gobierno enfatizan que la agenda internacional de la exmandataria seguirá avanzando durante la transición.