Gobierno descarta despliegue de militares en la calle: “El control del orden público está radicado en las fuerzas policiales”

El biministro vocero de Gobierno y del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a las medidas que está evaluando La Moneda luego de la fatal encerrona en San Bernardo ocurrida el pasado martes en la madrugada y en la que murió un niño de 12 años.

En este contexto, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), pidió la intervención de las Fuerzas Armadas en la vía pública para el combate al crimen.

Consultado sobre este punto, Alvarado sostuvo que “cuando hay este tipo de situaciones que generan conmoción y preocupación —como es el fallecimiento de un menor de edad producto de una acción delictual— indudablemente que surge la preocupación de muchos actores y muchos sectores para tratar de corregir o de evitar este tipo de situaciones”.

No obstante aquello, el secretario de Estado apuntó que “el Gobierno ha optado en este minuto, claramente por el fortalecimiento de las policías, reforzar los controles preventivos“.

“Se está haciendo un esfuerzo especial para que existan más funcionarios en la calle, más patrullas en la calle. Se han identificado puntos críticos, los cuales van a ser objeto de mayor vigilancia. Se va a establecer también una coordinación de vigilancia aérea de apoyo. Y se van a ir buscando los caminos y las fórmulas para ir cerrando las posibilidades de este tipo de delitos”, acotó.

En esa misma línea, subrayó que “por lo tanto, la opción que hoy día está presente de parte del Gobierno es fortalecer los procedimientos policiales. Hoy día la situación de los militares está concentrada en el apoyo que nos dan en la Macrozona Norte, en el control de las fronteras, y en la Macrozona Sur, en el control de la violencia”.

“Por lo tanto, son situaciones excepcionales y el control del orden público está radicado en las fuerzas policiales y eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando”, sentenció el ministro.